Loto Ferrières-en-Gâtinais

Venez tenter votre chance au loto de l’Entente Sportive Gâtinaise de la section football, de très beaux lots sont à gagner ! Sur réservation au 06 20 37 33 90 ou sur le site Hello Asso. .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 20 37 33 90

