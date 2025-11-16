Loto Festi’Luynes Espace Ughetti Aix-en-Provence

Loto Festi’Luynes

Dimanche 16 novembre 2025 de 15h à 22h. Espace Ughetti Allée Serge Attard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 35 EUR

Grand Loto du Comité des Fêtes FESTI’LUYNES

De nombreux Lots à gagner

Réservation Conseillée

GRAND LOTO FESTI’LUYNES

Dimanche 16 novembre 2025

Salle Ughetti Luynes

Le Comité des Fêtes Festi’Luynes organise son premier grand loto !

Ouverture des portes à 14h

Début des parties à 15h

Réservation conseillée au 06 51 61 86 98

De nombreux lots exceptionnels à gagner

️ Séjour hôtel & spa pour 2 personnes

Bon d’achat Carrefour de 300 €

Télévision 80 cm

Tablette & smartphone

Air fryer & aspirateur robot

☕ Cafetière Delonghi

Plancha, nettoyeur détacheur

⌚ Montre connectée, casque & enceinte JBL

Petits électroménagers, filets garnis, bons coiffure, soins, cartes cadeaux…

Avec la participation des commerçants luynois

10 parties au total, dont une partie spéciale “carton vide” !

️ Et ne manquez pas la tombola avec encore plus de surprises !

Venez passer un après-midi convivial et tenter votre chance

Ambiance garantie, nombreux lots, buvette et gourmandises sur place ☕

#FestiLuynes #LotoLuynes #ComitéDesFêtes #Loto #Luynes #EvenementLuynes #BonneAmbiance .

Espace Ughetti Allée Serge Attard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 festiluynes@gmail.com

English :

Grand Loto of the Comité des Fêtes FESTI’LUYNES

Lots to win

Booking Advised

German :

Großes Lotto des Festkomitees FESTI’LUYNES

Zahlreiche Lose zu gewinnen

Reservierung empfohlen

Italiano :

Grande Loto del Comitato del Festival FESTI’LUYNES

Lotti in palio

Prenotazione consigliata

Espanol :

Gran Loto del Comité del Festival FESTI’LUYNES

Muchos premios para ganar

Se aconseja reservar

