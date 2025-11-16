Loto Festi’Luynes Espace Ughetti Aix-en-Provence
Loto Festi’Luynes Espace Ughetti Aix-en-Provence dimanche 16 novembre 2025.
Loto Festi’Luynes
Dimanche 16 novembre 2025 de 15h à 22h. Espace Ughetti Allée Serge Attard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 22:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Grand Loto du Comité des Fêtes FESTI’LUYNES
De nombreux Lots à gagner
Réservation Conseillée
GRAND LOTO FESTI’LUYNES
Dimanche 16 novembre 2025
Salle Ughetti Luynes
Le Comité des Fêtes Festi’Luynes organise son premier grand loto !
Ouverture des portes à 14h
Début des parties à 15h
Réservation conseillée au 06 51 61 86 98
De nombreux lots exceptionnels à gagner
️ Séjour hôtel & spa pour 2 personnes
Bon d’achat Carrefour de 300 €
Télévision 80 cm
Tablette & smartphone
Air fryer & aspirateur robot
☕ Cafetière Delonghi
Plancha, nettoyeur détacheur
⌚ Montre connectée, casque & enceinte JBL
Petits électroménagers, filets garnis, bons coiffure, soins, cartes cadeaux…
Avec la participation des commerçants luynois
10 parties au total, dont une partie spéciale “carton vide” !
️ Et ne manquez pas la tombola avec encore plus de surprises !
Venez passer un après-midi convivial et tenter votre chance
Ambiance garantie, nombreux lots, buvette et gourmandises sur place ☕
#FestiLuynes #LotoLuynes #ComitéDesFêtes #Loto #Luynes #EvenementLuynes #BonneAmbiance .
Espace Ughetti Allée Serge Attard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 61 86 98 festiluynes@gmail.com
English :
Grand Loto of the Comité des Fêtes FESTI’LUYNES
Lots to win
Booking Advised
German :
Großes Lotto des Festkomitees FESTI’LUYNES
Zahlreiche Lose zu gewinnen
Reservierung empfohlen
Italiano :
Grande Loto del Comitato del Festival FESTI’LUYNES
Lotti in palio
Prenotazione consigliata
Espanol :
Gran Loto del Comité del Festival FESTI’LUYNES
Muchos premios para ganar
Se aconseja reservar
L’événement Loto Festi’Luynes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence