Loto Festi’Luynes Espace Ughetti Aix-en-Provence

Loto Festi’Luynes

Samedi 4 avril 2026 de 15h à 21h. Espace Ughetti Allée Serge Attard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04 21:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Loto Festi’Luynes

GRAND LOTO DE FESTI’LUYNES

Le Comité des Fêtes Festi’Luynes vous donne rendez-vous pour un super loto convivial à l’Espace Ughetti !

Samedi 4 avril 2026

Début du loto 15h00

Ouverture des portes 13h30

Venez tenter votre chance et passer un super moment en famille ou entre amis !

De nombreux lots à gagner

Télévision

Smartphone

Tablette tactile

Casque sans fil

Enceinte Bluetooth

️ Bons d’achats

✨ Et plein d’autres surprises !

Programme

➡️ 10 parties + 1 partie “carton vide”

➡️ Tombola

Tarifs

• 1 carton 5€

• 4 cartons 15€

• 6 cartons 20€

Réservation conseillée

06 51 61 86 98

festiluynes@gmail.com

Ou directement sur HelloAsso (QR code sur l’affiche) ou lien si dessous

https://www.helloasso.com/…/inscription-loto-et-achat-3…

⚠️ Places limitées pensez à réserver !

On vous attend nombreux pour partager un après-midi festif, convivial et plein de chance !

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Espace Ughetti Allée Serge Attard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Festi’Luynes Lotto

L’événement Loto Festi’Luynes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence