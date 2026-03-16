Loto Festi’Luynes Espace Ughetti Aix-en-Provence
Loto Festi’Luynes Espace Ughetti Aix-en-Provence samedi 4 avril 2026.
Loto Festi’Luynes
Samedi 4 avril 2026 de 15h à 21h. Espace Ughetti Allée Serge Attard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 15:00:00
fin : 2026-04-04 21:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Loto Festi’Luynes
GRAND LOTO DE FESTI’LUYNES
Le Comité des Fêtes Festi’Luynes vous donne rendez-vous pour un super loto convivial à l’Espace Ughetti !
Samedi 4 avril 2026
Début du loto 15h00
Ouverture des portes 13h30
Venez tenter votre chance et passer un super moment en famille ou entre amis !
De nombreux lots à gagner
Télévision
Smartphone
Tablette tactile
Casque sans fil
Enceinte Bluetooth
️ Bons d’achats
✨ Et plein d’autres surprises !
Programme
➡️ 10 parties + 1 partie “carton vide”
➡️ Tombola
Tarifs
• 1 carton 5€
• 4 cartons 15€
• 6 cartons 20€
Réservation conseillée
06 51 61 86 98
festiluynes@gmail.com
Ou directement sur HelloAsso (QR code sur l’affiche) ou lien si dessous
https://www.helloasso.com/…/inscription-loto-et-achat-3…
⚠️ Places limitées pensez à réserver !
On vous attend nombreux pour partager un après-midi festif, convivial et plein de chance !
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Espace Ughetti Allée Serge Attard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Festi’Luynes Lotto
L’événement Loto Festi’Luynes Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence