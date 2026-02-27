Loto Fête des Grands-Mères Saint-Christophe-sur-Roc
Loto Fête des Grands-Mères
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres
L’APEL de l’école St Joseph de St Pardoux organise un grand loto spécial Fête des Grands-Mères pour financer les sorties scolaires des enfants.
Plus de 1 600 € de cartes cadeaux à gagner
Un tirage final exceptionnel à 400 € .
Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73
