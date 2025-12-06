Loto Flogny-la-Chapelle
Loto Flogny-la-Chapelle samedi 6 décembre 2025.
Loto
Salle des Fêtes Flogny-la-Chapelle Yonne
Début : 2025-12-06 20:00:00
Loto de l’US Varennes à la Salle des Fêtes de Flogny la Chapelle. Buvette et restauration sur place. .
Salle des Fêtes Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 00 58 23
