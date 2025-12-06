Loto

Salle des Fêtes Flogny-la-Chapelle Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Loto de l’US Varennes à la Salle des Fêtes de Flogny la Chapelle. Buvette et restauration sur place. .

Salle des Fêtes Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 00 58 23

English : Loto

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois