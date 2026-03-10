Loto

Salle des fêtes Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :

2026-04-11

L’association Jeux d’enfants organise un loto.

Animation par Philippe.

Ouverture des portes à partir de 19h.

Restauration et buvette sur place

20€ les 6 cartons 5€ les 2 cartons -12 ans.

Informations et réservation par téléphone. .

Salle des fêtes Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 84 06 30

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English : Loto

L’événement Loto Fontaine-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD