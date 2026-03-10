Loto Fontaine-lès-Luxeuil
Loto Fontaine-lès-Luxeuil samedi 11 avril 2026.
Loto
Salle des fêtes Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11 22:30:00
Date(s) :
2026-04-11
L’association Jeux d’enfants organise un loto.
Animation par Philippe.
Ouverture des portes à partir de 19h.
Restauration et buvette sur place
20€ les 6 cartons 5€ les 2 cartons -12 ans.
Informations et réservation par téléphone. .
Salle des fêtes Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 84 06 30
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English : Loto
L’événement Loto Fontaine-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD