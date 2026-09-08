Loto Fontaine-lès-Luxeuil
vendredi 9 octobre 2026 · Fontaine-lès-Luxeuil
Informations pratiques
Fontaine-lès-Luxeuil
Loto
Salle polyvalente Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône
Tarif : 4 – 4 – 20 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 22:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Animé par Bruno Animation.
Restauration et buvette sur place.
Réservation au 06 64 52 40 79 ou 06 06 84 06 30.
Organisé par l’association Jeux d’enfants .
Salle polyvalente Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 84 06 30
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English : Loto
L’événement Loto Fontaine-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)