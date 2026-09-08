Informations pratiques

Fontaine-lès-Luxeuil

Loto

Salle polyvalente Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône

Tarif : 4 – 4 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 22:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Animé par Bruno Animation.

Restauration et buvette sur place.

Réservation au 06 64 52 40 79 ou 06 06 84 06 30.

Organisé par l’association Jeux d’enfants .

Salle polyvalente Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 84 06 30

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English : Loto

L’événement Loto Fontaine-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)