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AGENDA · Fontaine-lès-Luxeuil

Loto Fontaine-lès-Luxeuil

vendredi 9 octobre 2026 · Fontaine-lès-Luxeuil

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
70800 Fontaine-lès-Luxeuil
Département
Haute-Saône
Tarif
4 4 20 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Fontaine-lès-Luxeuil

Loto

Salle polyvalente Fontaine-lès-Luxeuil Haute-Saône

Tarif : 4 – 4 – 20 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09 22:30:00

Date(s) :
2026-10-09

Animé par Bruno Animation.
Restauration et buvette sur place.
Réservation au 06 64 52 40 79 ou 06 06 84 06 30.
Organisé par l’association Jeux d’enfants   .

Salle polyvalente Fontaine-lès-Luxeuil 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 06 84 06 30 

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English : Loto

L’événement Loto Fontaine-lès-Luxeuil a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)