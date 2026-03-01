Loto

Fontenay-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Loto

Un loto est organisé par l’association Jour de Fête, de nombreux lots sont à gagner, réservez vite ! .

Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 66 17 99

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English :

L’événement Loto Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-13 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS