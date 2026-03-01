Loto Fontenay-sur-Loing
Loto Fontenay-sur-Loing samedi 28 mars 2026.
Loto
Fontenay-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Loto
Un loto est organisé par l’association Jour de Fête, de nombreux lots sont à gagner, réservez vite ! .
Fontenay-sur-Loing 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 83 66 17 99
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English :
L’événement Loto Fontenay-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-13 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS