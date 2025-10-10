Loto Salle des fêtes Fouqueure

Loto Salle des fêtes Fouqueure vendredi 10 octobre 2025.

Loto

Salle des fêtes Grande Rue Fouqueure Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

.

Salle des fêtes Grande Rue Fouqueure 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 90 11 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto Fouqueure a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente