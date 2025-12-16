Loto Freistroff
Loto Freistroff dimanche 18 janvier 2026.
Loto
68 Rue Robert Schuman Freistroff Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 13:15:00
fin : 2026-01-18 20:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Ouverture des portes 13h15, début des jeux à 14h. Buvette et restauration sur place.
Nombreux lots, paniers garnis, jusqu’à 500€ de bons d’achats.Tout public
2 .
68 Rue Robert Schuman Freistroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 61 20 62 26
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Doors open at 1:15pm, games start at 2pm. Refreshments and catering on site.
Numerous prizes, gift baskets, up to 500? in vouchers.
L’événement Loto Freistroff a été mis à jour le 2025-12-16 par TROIS FRONTIERES TOURISME