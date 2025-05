Loto – Salle Jean Goujon Fumel, 17 mai 2025 20:30, Fumel.

Lot-et-Garonne

Loto Salle Jean Goujon Place du château Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Venez nombreux participer au Loto.

Ouverture des portes à 19h.

+ de 1450€ cartes cadeaux Leclerc, Netto, la Halle Fermière, Air Fryer et autres lots…!!!

Buvette, crêpes et paninis sur place.

Réservation possible.e.

Salle Jean Goujon Place du château

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 55 43 59

English : Loto

Come and take part in the Loto.

Doors open at 7pm.

+ Over 1450? gift cards from Leclerc, Netto, la Halle Fermière, Air Fryer and other prizes!!!!

Refreshments, crêpes and paninis on site.

Reservations possible.

German : Loto

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie am Lotto teil.

Die Türen werden um 19 Uhr geöffnet.

+ Geschenkkarten von Leclerc, Netto, La Halle Fermière, Air Fryer und andere Preise…!

Getränke, Crêpes und Paninis vor Ort.

Reservierung möglich.

Italiano :

Venite a partecipare alla Loto.

Apertura porte alle 19.00.

+ Oltre 1450? carte regalo di Leclerc, Netto, La Halle Fermière, Air Fryer e altri premi!

Rinfresco, crêpes e panini sul posto.

Possibilità di prenotazione.

Espanol :

Participe en la lotería.

Apertura de puertas a las 19 h.

+ Más de 1450? en tarjetas regalo de Leclerc, Netto, La Halle Fermière, Air Fryer y otros premios

Refrescos, crêpes y paninis in situ.

Posibilidad de reservar.

L’événement Loto Fumel a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Fumel Vallée du Lot