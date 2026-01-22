Loto Salle Jean Goujon Fumel
Loto Salle Jean Goujon Fumel samedi 24 janvier 2026.
Loto
Salle Jean Goujon Place du château Fumel Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez nombreux participer au Loto.
Ouverture des portes à 19h.
+ de 1500€ cartes cadeaux Leclerc, Netto, la Halle Fermière, coliviandes et autres lots… + tombola avec lots et cartes cadeaux!!!
Buvett et chips sur place.
Réservation possible.
Salle Jean Goujon Place du château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 55 43 59
English :
Come and take part in the Loto.
Doors open at 7pm.
+ More than 1500? gift cards from Leclerc, Netto, la Halle Fermière, coliviandes and other prizes… + tombola with prizes and gift cards!!!
Drinks and chips on site.
Reservations possible.
L’événement Loto Fumel a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot