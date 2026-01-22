Loto Salle Jean Goujon Fumel

Loto

Salle Jean Goujon Place du château Fumel Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Venez nombreux participer au Loto.

Ouverture des portes à 19h.

+ de 1500€ cartes cadeaux Leclerc, Netto, la Halle Fermière, coliviandes et autres lots… + tombola avec lots et cartes cadeaux!!!

Buvett et chips sur place.

Réservation possible.

Salle Jean Goujon Place du château Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English :

Come and take part in the Loto.

Doors open at 7pm.

+ More than 1500? gift cards from Leclerc, Netto, la Halle Fermière, coliviandes and other prizes… + tombola with prizes and gift cards!!!

Drinks and chips on site.

Reservations possible.

