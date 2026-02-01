Loto

8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Organisé par les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Gamaches.

Sur réservation uniquement

Ouverture des portes à 16h.

Lors Bons d’achat de 600€ Robot multifonction Vélo (adulte) Plusieurs bons d’achat Carton Spécial Carton fétiche Carton surprise Jeu des 3 cartons.

Parties gratuites Partie grand-mère et partie enfant.

2€ le carton 10€ les 6 cartons 20€ les 13 cartons Carton surprise 3.50€ Carton spécial 3.50€ Grille des 3 cartons 4€ Carton fétiche 3€ ou 5€ les deux Forfait 25€ (11 cartons + 2 jeux annexes)

Restauration et buvette sur place. Formule 6€ 1 sandwich ou 2 croque-monsieur, 1 boisson, 1 dessert et 1 carton bleu.

8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 27 59 99 86

English :

Organized by the Jeunes Sapeurs-Pompiers de Gamaches.

By reservation only

Doors open at 4pm.

At 600? gift vouchers Multifunction robot Bicycle (adult) Several vouchers Special card Fetish card Surprise card 3-card game.

Free games: Grandma’s game and children’s game.

2? per card 10? for 6 cards 20? for 13 cards Surprise card: 3.50? Special card: 3.50? 3-card grid: 4? Fetish card: 3? or 5? for both Package 25? (11 cards + 2 additional games)

Catering and refreshments on site. Formula: 6? 1 sandwich or 2 croque-monsieur, 1 drink, 1 dessert and 1 blue card.

L’événement Loto Gamaches a été mis à jour le 2026-02-16 par DESTINATION LE TREPORT MERS