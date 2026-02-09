Loto Gamaches
Loto Gamaches samedi 7 mars 2026.
Loto
8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Organisé par l’association L’entente des Chasseurs Sur réservation uniquement 06.69.25.72.41
LOTS Téléviseur de 165 cm Aspirateur Air Fryer Plusieurs bons d’achats Carton spécial Carton surprise Jeu de 3 cartons
Partie gratuite
Partie enfant
Buvette et restauration sur place formule 6€ (1 sandwich ou 2 croques monsieur 1 boisson 1 dessert et 1 carton bleu)
Ouverture des portes à 16h30 Début des jeux à 19h.
2€ le carton 10€ les 6 20 € les 13 Carton surprise 3€50 Carton spécial 3€50 Grille de 3 cartons 4 € Forfait 25€ (11 cartons + 2 jeux annexes)
8 Rue du 8 Mai 1945 Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 6 69 25 72 41 audi31@msn.com
English :
Organized by the association L?entente des Chasseurs By reservation only: 06.69.25.72.41
LOTS 165 cm television ? Vacuum cleaner ? Air Fryer ? Several vouchers ? Special box ? Surprise box ? Set of 3 cards
Free game
Children’s game
Refreshment bar and on-site catering: 6? package (1 sandwich or 2 croques monsieur 1 drink 1 dessert and 1 blue card)
Doors open at 4.30pm Games start at 7pm.
2? per card ? 10? for 6 20 ? for 13 Surprise card 3?50 Special card 3?50 Grid of 3 cards 4 ? Package 25? (11 boxes + 2 additional games)
