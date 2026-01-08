Loto Garlin
Loto Garlin dimanche 11 janvier 2026.
Loto
Halle Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
De nombreux lots seront à gagner. Restauration sur place. .
Halle Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 70 09
English : Loto
