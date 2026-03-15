Loto

Salle polyvalente Garnat-sur-Engièvre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15 19:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Loto organisé par le club de pétanque de Garnat-Saint-Martin.

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Salle polyvalente Garnat-sur-Engièvre 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes didier.brunet83@sfr.fr

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English :

Loto organized by the Garnat-Saint-Martin pétanque club.

L’événement Loto Garnat-sur-Engièvre a été mis à jour le 2026-03-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région