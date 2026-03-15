Loto Garnat-sur-Engièvre
Loto Garnat-sur-Engièvre dimanche 15 mars 2026.
Loto
Salle polyvalente Garnat-sur-Engièvre Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15 19:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Loto organisé par le club de pétanque de Garnat-Saint-Martin.
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Salle polyvalente Garnat-sur-Engièvre 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes didier.brunet83@sfr.fr
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English :
Loto organized by the Garnat-Saint-Martin pétanque club.
L’événement Loto Garnat-sur-Engièvre a été mis à jour le 2026-03-11 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région