Loto gastonomique, Réding

Dimanche 2026-01-25 14:00:00

2026-01-25 19:00:00

2026-01-25

Organisé en partenariat avec le Conseil de Fabrique ce loto comporte de nombreux lots. Ouverture des portes à 12h30. Une petite restauration avec buvette, vente de gâteaux et café est prévue tout au long de l’après-midi. Réservation possible par téléphone.Tout public

rue du Gymnase Salle multiculturelle Réding 57445 Moselle Grand Est +33 6 63 37 26 59

Organized in partnership with the Conseil de Fabrique, this bingo features a number of prizes. Doors open at 12.30pm. Light refreshments, cakes and coffee will be available throughout the afternoon. Reservations can be made by telephone.

