Loto Gastronomique Vabres-l’Abbaye

Loto Gastronomique Vabres-l’Abbaye samedi 4 octobre 2025.

Loto Gastronomique

Vabres-l’Abbaye Aveyron

2025-10-04

Venez tenter votre chance et repartez avec de jolis lots… et même de très beaux gros lots à gagner !

Nombreux lots à gagner.

Buvette & petite restauration sur place pour faire le plein d’énergie et tenir jusqu’au bout des parties !

Réservez votre soirée, on vous attend nombreux pour partager un moment convivial et gourmand .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

English :

Come and try your luck and leave with some great prizes? and even some very nice big prizes to win!

German :

Versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie schöne Preise mit nach Hause… und sogar einige sehr schöne große Preise!

Italiano :

Venite a tentare la fortuna e tornate a casa con dei fantastici premi e anche con dei premi molto grandi da vincere!

Espanol :

Venga a probar suerte y váyase a casa con fantásticos premios… ¡e incluso con premios muy grandes!

