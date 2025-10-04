Loto Gastronomique Vabres-l’Abbaye
Loto Gastronomique Vabres-l’Abbaye samedi 4 octobre 2025.
Loto Gastronomique
Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Venez tenter votre chance et repartez avec de jolis lots… et même de très beaux gros lots à gagner !
Nombreux lots à gagner.
Buvette & petite restauration sur place pour faire le plein d’énergie et tenir jusqu’au bout des parties !
Réservez votre soirée, on vous attend nombreux pour partager un moment convivial et gourmand .
Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie
English :
Come and try your luck and leave with some great prizes? and even some very nice big prizes to win!
German :
Versuchen Sie Ihr Glück und nehmen Sie schöne Preise mit nach Hause… und sogar einige sehr schöne große Preise!
Italiano :
Venite a tentare la fortuna e tornate a casa con dei fantastici premi e anche con dei premi molto grandi da vincere!
Espanol :
Venga a probar suerte y váyase a casa con fantásticos premios… ¡e incluso con premios muy grandes!
L’événement Loto Gastronomique Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-09-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)