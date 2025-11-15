LOTO GEANT Chauffailles

LOTO GEANT

Rue Coubertin ( salle Julien Coquart) Chauffailles

2025-11-15 17:00:00

Le Comité des Fêtes de Chauffailles organise à la salle Julien Coquart (cosec) son loto géant.

Lots 8000 € de gains dont 1500 € en bon d’achat Carrefour à gagner à la partie finale. Electroménager, caddies garnis, bons d’achats commerçants, bons restaurants, 2 entrées SPA, …

Formule casse croute. Buvette/snack, gaufres sur place. .

Rue Coubertin ( salle Julien Coquart) Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 36 75 25 chauffaillescomitedesfetes@gmail.com

