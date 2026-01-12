Loto géant du foot Salle La Passerelle Andilly

Loto géant du foot

Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

De nombreux lots à gagner cartes cadeaux, jambon, sorties familiales…

Bingo et tombola également.

Buvette et restauration sur place.

Réservation par téléphone.

.

Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 32 84 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lots of prizes to be won: gift cards, ham, family outings…

Bingo and tombola too.

Refreshments and snacks on site.

Reservations by telephone.

L’événement Loto géant du foot Andilly a été mis à jour le 2026-01-12 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin