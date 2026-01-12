Loto géant du foot Salle La Passerelle Andilly
Loto géant du foot Salle La Passerelle Andilly samedi 21 février 2026.
Loto géant du foot
Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly Charente-Maritime
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
De nombreux lots à gagner cartes cadeaux, jambon, sorties familiales…
Bingo et tombola également.
Buvette et restauration sur place.
Réservation par téléphone.
Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 32 84 63
English :
Lots of prizes to be won: gift cards, ham, family outings…
Bingo and tombola too.
Refreshments and snacks on site.
Reservations by telephone.
