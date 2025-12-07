Loto Géant La Joyeuse boule du Marais Salle Plaisance Luçon
Loto Géant La Joyeuse boule du Marais Salle Plaisance Luçon dimanche 7 décembre 2025.
Loto Géant La Joyeuse boule du Marais
Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon Vendée
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 14:30:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Un très beau moment
Loto géant de la Joyeuse boule du marais
Venez passer un après-midi joyeux et convivial placé sous le signe de la chance et de la bonne humeur !
3000 € de lots à gagner en cartes cadeaux. partie spéciale
Et bien sûr, la bourriche incontournable !
Notez la date, invitez vos proches ambiance garantie, sourires au rendez-vous et peut-être le gros lot pour vous .
Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 66 83 20 38
English :
A beautiful moment
L’événement Loto Géant La Joyeuse boule du Marais Luçon a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud