Loto Géant La Joyeuse boule du Marais Salle Plaisance Luçon

Loto Géant La Joyeuse boule du Marais

Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon Vendée

Début : 2025-12-07 14:30:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Un très beau moment

Loto géant de la Joyeuse boule du marais

Venez passer un après-midi joyeux et convivial placé sous le signe de la chance et de la bonne humeur !

3000 € de lots à gagner en cartes cadeaux. partie spéciale

Et bien sûr, la bourriche incontournable !

Notez la date, invitez vos proches ambiance garantie, sourires au rendez-vous et peut-être le gros lot pour vous .

Salle Plaisance 6 chemin la Motte des 4 Seigneurs Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

English :

A beautiful moment

