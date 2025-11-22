Loto géant Mouthe

Loto géant

Salle des fêtes Mouthe

Début : 2025-11-22 17:30:00

Loto géant organisé par le Football Club de Lac Remoray Vaux (FCLRV), à la salle des fêtes de Mouthe.

L’animatrice Mimi Loto animera ce loto géant.

Début des parties à 19h30, ouverture des portes à 17h30.

Des parties spéciales seront également prévues durant la soirée avec notamment une vitrine de Noël.

Possibilité d’inscription sur place selon les disponibilités, mais réservation fortement recommandée!! .

Salle des fêtes Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 55 47 42 contact@fclrv.com

