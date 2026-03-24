Loto géant Rue de la corvée Ornans

Loto géant

Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :

2026-04-19

L’association MICI Doubs organise un Loto Géant le dimanche 19 avril prochain. Le rendez-vous est fixé à 14h00 au Centre d’Animation et de Loisirs (CAL) d’Ornans.

Cette après-midi récréative est l’occasion de soutenir les actions de l’association tout en profitant d’un moment de détente. Pour assurer votre place, il est fortement recommandé de réserver au 06.31.42.65.16. .

Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 42 65 16 micidoubs@gmail.com

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English : Loto géant

L’événement Loto géant Ornans a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON