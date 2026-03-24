Loto géant Rue de la corvée Ornans

Loto géant Rue de la corvée Ornans dimanche 19 avril 2026.

Loto géant

Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Doubs

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 19:00:00

Date(s) :
2026-04-19

L’association MICI Doubs organise un Loto Géant le dimanche 19 avril prochain. Le rendez-vous est fixé à 14h00 au Centre d’Animation et de Loisirs (CAL) d’Ornans.

Cette après-midi récréative est l’occasion de soutenir les actions de l’association tout en profitant d’un moment de détente. Pour assurer votre place, il est fortement recommandé de réserver au 06.31.42.65.16.   .

Rue de la corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 42 65 16  micidoubs@gmail.com

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English : Loto géant

L’événement Loto géant Ornans a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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