Loto géant Varennes-sur-Allier

Loto géant

Salle des fêtes Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2025-11-11

fin : 2025-11-11

Date(s) :

2025-11-11

Loto géant 2500€ de gains

En jeu

– Une semaine de vacances pour 6 personnes dans le sud Agde en mobil home date à définir

– Une tablette avec coque et support

– Un robot multifonction, une friteuse Air fryer, un téléphone portable 8GB avec oreillettes

Salle des fêtes Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 88 16 35 petanquevarennoise@gmail.com

English :

Giant Lotto 2500? winnings

At stake

– A week’s vacation for 6 people in a mobile home in southern Agde, date to be confirmed

– A tablet with shell and stand

– A multifunction food processor, an Air fryer, an 8GB cell phone with earphones

German :

Riesenlotto 2500? Gewinn

Auf dem Spiel:

– Eine Woche Urlaub für 6 Personen im Süden von Agde in einem Mobilheim (Datum noch nicht bekannt)

– Ein Tablet mit Hülle und Halterung

– Ein Multifunktionsgerät, eine Air Fryer Fritteuse, ein 8GB Mobiltelefon mit Ohrstöpseln

Italiano :

Lotto gigante 2500? in premi

In palio

– Una settimana di vacanza per 6 persone in una casa mobile nel sud di Agde, in data da confermare

– Un tablet con custodia e supporto

– Un robot da cucina multifunzione, una friggitrice ad aria, un telefono cellulare da 8 GB con auricolari

Espanol :

Lotería Gigante 2500? en premios

En juego

– Una semana de vacaciones para 6 personas en una casa móvil en el sur de Agde, fecha por confirmar

– Una tableta con funda y soporte

– Un robot de cocina multifunción, una freidora de aire, un teléfono móvil de 8 GB con auriculares

