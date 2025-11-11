Loto géant Varennes-sur-Allier
Loto géant Varennes-sur-Allier mardi 11 novembre 2025.
Loto géant
Salle des fêtes Max Favalelli Varennes-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
Date(s) :
2025-11-11
Loto géant 2500€ de gains
En jeu
– Une semaine de vacances pour 6 personnes dans le sud Agde en mobil home date à définir
– Une tablette avec coque et support
– Un robot multifonction, une friteuse Air fryer, un téléphone portable 8GB avec oreillettes
.
Salle des fêtes Max Favalelli Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 88 16 35 petanquevarennoise@gmail.com
English :
Giant Lotto 2500? winnings
At stake
– A week’s vacation for 6 people in a mobile home in southern Agde, date to be confirmed
– A tablet with shell and stand
– A multifunction food processor, an Air fryer, an 8GB cell phone with earphones
German :
Riesenlotto 2500? Gewinn
Auf dem Spiel:
– Eine Woche Urlaub für 6 Personen im Süden von Agde in einem Mobilheim (Datum noch nicht bekannt)
– Ein Tablet mit Hülle und Halterung
– Ein Multifunktionsgerät, eine Air Fryer Fritteuse, ein 8GB Mobiltelefon mit Ohrstöpseln
Italiano :
Lotto gigante 2500? in premi
In palio
– Una settimana di vacanza per 6 persone in una casa mobile nel sud di Agde, in data da confermare
– Un tablet con custodia e supporto
– Un robot da cucina multifunzione, una friggitrice ad aria, un telefono cellulare da 8 GB con auricolari
Espanol :
Lotería Gigante 2500? en premios
En juego
– Una semana de vacaciones para 6 personas en una casa móvil en el sur de Agde, fecha por confirmar
– Una tableta con funda y soporte
– Un robot de cocina multifunción, una freidora de aire, un teléfono móvil de 8 GB con auriculares
L’événement Loto géant Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire