Loto route de Moulins Gennetines
Loto route de Moulins Gennetines dimanche 30 novembre 2025.
Loto
route de Moulins Salle des fêtes Gennetines Allier
Début : Dimanche 2025-11-30 14:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Un loto organisé par le club des jeunes ! Une ambiance conviviale et de nombreux lots à gagner !
route de Moulins Salle des fêtes Gennetines 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 10 08
English :
A bingo organized by the youth club! A friendly atmosphere and lots of prizes to be won!
German :
Ein vom Jugendclub organisiertes Lotto! Eine gesellige Atmosphäre und viele Preise zu gewinnen!
Italiano :
Una tombola organizzata dal club giovanile! Un'atmosfera amichevole e tanti premi in palio!
Espanol :
¡Un bingo organizado por el club juvenil! Un ambiente agradable y muchos premios
L'événement Loto Gennetines a été mis à jour le 2025-02-18 par Office du tourisme de Moulins & sa région