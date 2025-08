Loto Salle des fêtes Genouillé

Loto Salle des fêtes Genouillé samedi 23 août 2025.

Loto

Salle des fêtes 8 rue de la Garenne Genouillé Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-08-23

Le comité des fêtes de Genouillé organise un loto le 23 et 24 août.

46 lots à gagner dont un bon de 500 euros, corbeilles diverses, jambons, paniers garnis…

Plus de 2 200 euros de lots par loto.

Animé par Phil.

Bingo, tombolas, buvette et restauration.

.

Salle des fêtes 8 rue de la Garenne Genouillé 17430 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesgenouille17@gmail.com

English :

The Genouillé festival committee is organizing a bingo on August 23 and 24.

46 prizes to be won, including a 500-euro voucher, various baskets, hams, baskets…

Over 2,200 euros worth of prizes per lotto.

Hosted by Phil.

Bingo, tombolas, refreshments and catering.

German :

Das Festkomitee von Genouillé organisiert am 23. und 24. August ein Lotto.

es gibt 46 Lose zu gewinnen, darunter einen Gutschein über 500 Euro, verschiedene Körbe, Schinken, Präsentkörbe…

Mehr als 2.200 Euro an Losen pro Lotto.

Von Phil moderiert.

Bingo, Tombolas, Getränkestand und Verpflegung.

Italiano :

Il comitato della festa di Genouillé organizza una tombola il 23 e 24 agosto.

in palio ci sono 46 premi, tra cui un buono da 500 euro, vari cesti, prosciutti, cesti regalo, ecc.

Oltre 2.200 euro di premi per ogni lotto.

Ospitato da Phil.

Bingo, tombole, bar e ristorante.

Espanol :

La comisión de fiestas de Genouillé organiza un bingo los días 23 y 24 de agosto.

hay 46 premios para ganar, entre ellos un vale de 500 euros, varias cestas, jamones, cestas de regalo, etc.

Más de 2.200 euros en premios por lotería.

Organizado por Phil.

Bingo, tómbolas, bar y restaurante.

L’événement Loto Genouillé a été mis à jour le 2025-07-28 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin