Loto Espace Tilleul Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Loto

Espace Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 13:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Nombreux lots et bons d’achats à gagner. Buvette et restauration sur place.Tout public

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Espace Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 86 07 76 cos@mairie-gerardmer.com

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English :

Many prizes and gift certificates to win. Refreshments and food available on site.

L’événement Loto Gérardmer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES