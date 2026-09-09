Loto Espace Tilleul Gérardmer
dimanche 4 octobre 2026 · Espace Tilleul · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Loto
Espace Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-04 13:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Nombreux lots et bons d’achats à gagner. Buvette et restauration sur place.Tout public
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Espace Tilleul 16 Rue Charles de Gaulle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 7 77 86 07 76 cos@mairie-gerardmer.com
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English :
Many prizes and gift certificates to win. Refreshments and food available on site.
L’événement Loto Gérardmer a été mis à jour le 2026-09-09 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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