Loto Glénic
Loto Glénic dimanche 12 avril 2026.
Loto
Au viaduc-sous chapiteau Glénic Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Loto organisé par le Foyer Rural avec de nombreux lots à gagner
Bons d’achat, paniers garnis, Dolce Gusto, centrale vapeur, friteuse, TV…
Partie enfant gratuite.
Buvette, crêpes. .
Au viaduc-sous chapiteau Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 34 71 78
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English :
L’événement Loto Glénic a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret