Loto

Au viaduc-sous chapiteau Glénic Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Loto organisé par le Foyer Rural avec de nombreux lots à gagner

Bons d’achat, paniers garnis, Dolce Gusto, centrale vapeur, friteuse, TV…

Partie enfant gratuite.

Buvette, crêpes. .

Au viaduc-sous chapiteau Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 34 71 78

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English :

L’événement Loto Glénic a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret