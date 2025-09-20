Loto Tronjoly Gourin

Loto Tronjoly Gourin samedi 20 septembre 2025.

Tronjoly Salle des fêtes Gourin Morbihan

Début : 2025-09-20 20:00:00

Organisé par l’amicale laïque de Roudouallec et animé par Franck. Ouverture des portes à 17h. .

Tronjoly Salle des fêtes Gourin 56110 Morbihan Bretagne +33 6 60 59 80 06

