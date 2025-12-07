Loto gourmand salle des fêtes Alligny-en-Morvan

Loto gourmand

salle des fêtes Salle des fêtes Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 30 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 12:30:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Loto à la salle des fêtes.

Ouverture des portes à 12h30.

Début des jeux à 14H.

Buvette et restauration sur place.

Organisé par l’association Les Genêts d’or .

salle des fêtes Salle des fêtes Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 28 66 06

English : Loto gourmand

German : Loto gourmand

Italiano :

Espanol :

L’événement Loto gourmand Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs