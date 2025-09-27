Loto gourmand Salle des fêtes Aurec-sur-Loire
Loto gourmand Salle des fêtes Aurec-sur-Loire samedi 27 septembre 2025.
Loto gourmand
Salle des fêtes 11 rue de l’industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-09-27 18:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Loto gourmand au profit de « Vaincre la Mucovicidose ».
À gagner séjour découverte à l’hôtel restaurant « Bel’O » au Chambon-sur-Lignon (spa, repas du soir, brunch pour 2 personnes), repas dans des restaurants bistronomiques, etc.
Salle des fêtes 11 rue de l’industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 46 85 48
English :
Gourmet lottery in aid of « Vaincre la Mucovicidose ».
To be won: discovery stay at the « Bel’O » hotel restaurant in Le Chambon-sur-Lignon (spa, evening meal, brunch for 2), meals in bistronomic restaurants, etc.
German :
Gourmet-Lotto zugunsten von « Vaincre la Mucovicidose ».
Zu gewinnen: Erlebnisaufenthalt im Hotel-Restaurant « Bel’O » in Le Chambon-sur-Lignon (Spa, Abendessen, Brunch für 2 Personen), Essen in Bistronomierestaurants etc.
Italiano :
Lotteria gastronomica a favore di « Vaincre la Mucovicidose ».
In palio: un soggiorno di scoperta presso l’hotel ristorante « Bel’O » di Le Chambon-sur-Lignon (spa, cena, brunch per 2 persone), pasti in ristoranti bistronomici, ecc.
Espanol :
Lotería gastronómica a beneficio de « Vaincre la Mucovicidose ».
Para ganar: una estancia de descubrimiento en el hotel restaurante « Bel’O » de Le Chambon-sur-Lignon (spa, cena, brunch para 2 personas), comidas en restaurantes bistronómicos, etc.
