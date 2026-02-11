Loto Gourmand de la grille à l’assiette Salle du Tapis Vert Melle
Loto Gourmand de la grille à l’assiette
Salle du Tapis Vert Rue du Tapis Vert Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Au programme
– Des parties de loto endiablées avec de nombreux lots gourmands à gagner
– Animation, conseils nutritionnels et temps d’échanges avec une diététicienne
– Accueil, café et pause goûter offerts
Places limitées sur inscription 05 49 29 04 05 elsaperrot.melle@csc79.org
Ouverture des portes à 13h30
Réservé aux plus de 60 ans
Salle du Tapis Vert Rue du Tapis Vert Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 04 05 elsaperrot.melle@csc79.org
