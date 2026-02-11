Loto Gourmand de la grille à l’assiette Salle du Tapis Vert Melle

Loto Gourmand de la grille à l’assiette

Au programme

– Des parties de loto endiablées avec de nombreux lots gourmands à gagner

– Animation, conseils nutritionnels et temps d’échanges avec une diététicienne

– Accueil, café et pause goûter offerts

Places limitées sur inscription 05 49 29 04 05 elsaperrot.melle@csc79.org

Ouverture des portes à 13h30

Réservé aux plus de 60 ans

