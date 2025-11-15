LOTO GOURMAND DE NOËL Bassan
Rue des écoles Bassan Hérault
Champagne, pétillant, chocolats et de nombreux bons d’achats multi enseignes. Buvette et pâtisserie.
Buvette et pâtisserie sur place. .
Rue des écoles Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 6 29 80 20 50
English :
Champagne, sparkling wine, chocolates and lots of multi-brand vouchers. Refreshments and pastries.
German :
Champagner, Sekt, Schokolade und zahlreiche Einkaufsgutscheine für verschiedene Marken. Getränke und Gebäck.
Italiano :
Champagne, spumante, cioccolatini e numerosi buoni spesa multimarca. Rinfreschi e pasticcini.
Espanol :
Champán, vino espumoso, bombones y numerosos vales de compra multimarca. Refrescos y bollería.
L’événement LOTO GOURMAND DE NOËL Bassan a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE