LOTO GOURMAND DE NOËL

Rue des écoles Bassan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Champagne, pétillant, chocolats et de nombreux bons d’achats multi enseignes. Buvette et pâtisserie.

Venez nombreux tenter votre chance! Champagne, pétillant, chocolats et de nombreux bons d’achats multi enseignes.

Buvette et pâtisserie sur place. .

Rue des écoles Bassan 34290 Hérault Occitanie +33 6 29 80 20 50

English :

Champagne, sparkling wine, chocolates and lots of multi-brand vouchers. Refreshments and pastries.

German :

Champagner, Sekt, Schokolade und zahlreiche Einkaufsgutscheine für verschiedene Marken. Getränke und Gebäck.

Italiano :

Champagne, spumante, cioccolatini e numerosi buoni spesa multimarca. Rinfreschi e pasticcini.

Espanol :

Champán, vino espumoso, bombones y numerosos vales de compra multimarca. Refrescos y bollería.

L’événement LOTO GOURMAND DE NOËL Bassan a été mis à jour le 2025-11-12 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE