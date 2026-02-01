LOTO GOURMAND DE SANA (31220)

SALLE DES FETES Sana Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 14:30:00

fin : 2026-02-22 18:30:00

Date(s) :

2026-02-22

Dimanche 22 février à 14h30 à la salle des fêtes, l’équipe du comité des fêtes du village de SANA (31220) organise son traditionnel loto gourmand.

Venez nombreux tenter de gagner

des 1/2 cochons, 1/2 agneaux, des longes de porc et jambons, des gigots d’agneau, des poulets, des foies gras, des corbeilles de gras et des canards gras.Mais aussi de nombreux paniers garnis et repas au restaurant, des bons d’achat, des places de cinéma et de loisirs, des forfaits bien-être,coffret d’outils et divers électroménagers culinaires.Ainsi que de nombreux autres lots…En prime, une belle tombola avec une dizaine de lots !

Soyez sûrs qu’un accueil chaleureux vous sera réservé au cours de cet après-midi ou vous aurez l’occasion de profiter de la buvette et des pâtisseries maison.

Ouverture des portes à 13h30. 20 .

SALLE DES FETES Sana 31220 Haute-Garonne Occitanie comitedesfetesdesana@gmail.com

English :

On Sunday February 22 at 2.30pm in the village hall, the SANA (31220) village festivities committee is organizing its traditional gourmet bingo.

L’événement LOTO GOURMAND DE SANA (31220) Sana a été mis à jour le 2026-02-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE