Loto gourmand du Rotary Club Valence Salle des fêtes Alixan dimanche 22 février 2026.
Salle des fêtes Les Plantas Alixan
22 février 2026 14:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Rendez-vous le 22 février pour notre Loto Gourmand organisé par le Rotary Club de Valence au profit de Chiens guides pour enfants aveugles Fondation Frédéric Gaillanne
Salle des fêtes Les Plantas Alixan 26300 Drôme
English : Loto gourmand du Rotary Club Valence
Join us on February 22 for our Loto Gourmand organized by the Rotary Club of Valence to benefit Chiens guides pour enfants aveugles Fondation Frédéric Gaillanne
