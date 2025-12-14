Loto gourmand

La Chapelle-sous-Dun

2026-03-01

2026-03-01

2026-03-01

Loto gourmand avec de nombreux lots à gagner !

Lots bons d’achat de 250 € à 50 € , jambons rosettes , paniers garnis, …

Partie enfant et partie du perdant

8€ le cartons 15€ les 2, 20 € les 4 , 25€ les 6 , 30 € les 8

Snack, buvette.

Ouverture des portes à 13h .

Salle des fêtes La Chapelle-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 84 55 08 eloisecopier@orange.fr

