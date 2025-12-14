Loto gourmand La Chapelle-sous-Dun
Loto gourmand La Chapelle-sous-Dun dimanche 1 mars 2026.
Loto gourmand
Salle des fêtes La Chapelle-sous-Dun Saône-et-Loire
Tarif : – –
Début : 2026-03-01
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Loto gourmand avec de nombreux lots à gagner !
Lots bons d’achat de 250 € à 50 € , jambons rosettes , paniers garnis, …
Partie enfant et partie du perdant
8€ le cartons 15€ les 2, 20 € les 4 , 25€ les 6 , 30 € les 8
Snack, buvette.
Ouverture des portes à 13h .
Salle des fêtes La Chapelle-sous-Dun 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 84 55 08 eloisecopier@orange.fr
