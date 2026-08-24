Informations pratiques

Lédergues

Loto Gourmand Lédergues

Avenue d’Albi Lédergues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

40 quines et de nombreux lots gourmands à gagner !

Le Comité d’Animation de Lédergues organise son loto gourmand le samedi 3 octobre à Lédergues à partir de 20h30.

Au programme 40 quines avec de nombreux lots gourmands à remporter jambons, dindons, cuisses de canard, agneaux, poulets, paniers garnis, paniers de fruits, poubelles garnies…

Tarifs

5 € le carton

15 € les 4 cartons

20 € les 6 cartons

25€ les 8 cartons

20 € la planche de 6 cartons avec 90 numéros

Informations 06 13 71 05 52 comiteanimationledergues12@gmail.com .

Avenue d’Albi Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 6 13 71 05 52 comiteanimationledergues12@gmail.com

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English :

40 quines and plenty of gourmet prizes to win!

L’événement Loto Gourmand Lédergues Lédergues a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)