Loto Gourmand Lédergues Lédergues
samedi 3 octobre 2026 · Lédergues
Informations pratiques
Lédergues
Loto Gourmand Lédergues
Avenue d’Albi Lédergues Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
40 quines et de nombreux lots gourmands à gagner !
Le Comité d’Animation de Lédergues organise son loto gourmand le samedi 3 octobre à Lédergues à partir de 20h30.
Au programme 40 quines avec de nombreux lots gourmands à remporter jambons, dindons, cuisses de canard, agneaux, poulets, paniers garnis, paniers de fruits, poubelles garnies…
Tarifs
5 € le carton
15 € les 4 cartons
20 € les 6 cartons
25€ les 8 cartons
20 € la planche de 6 cartons avec 90 numéros
Informations 06 13 71 05 52 comiteanimationledergues12@gmail.com .
Avenue d’Albi Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 6 13 71 05 52 comiteanimationledergues12@gmail.com
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English :
40 quines and plenty of gourmet prizes to win!
L’événement Loto Gourmand Lédergues Lédergues a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)