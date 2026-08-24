UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lédergues

Loto Gourmand Lédergues Lédergues

samedi 3 octobre 2026 · Lédergues

Loto Gourmand Lédergues Lédergues

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Adresse
Avenue d'Albi
Ville
12170 Lédergues
Département
Aveyron
Tarif

Lédergues

Loto Gourmand Lédergues

Avenue d’Albi Lédergues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

40 quines et de nombreux lots gourmands à gagner !
Le Comité d’Animation de Lédergues organise son loto gourmand le samedi 3 octobre à Lédergues à partir de 20h30.
Au programme 40 quines avec de nombreux lots gourmands à remporter jambons, dindons, cuisses de canard, agneaux, poulets, paniers garnis, paniers de fruits, poubelles garnies…
Tarifs
5 € le carton
15 € les 4 cartons
20 € les 6 cartons
25€ les 8 cartons
20 € la planche de 6 cartons avec 90 numéros

Informations 06 13 71 05 52 comiteanimationledergues12@gmail.com   .

Avenue d’Albi Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 6 13 71 05 52  comiteanimationledergues12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

40 quines and plenty of gourmet prizes to win!

L’événement Loto Gourmand Lédergues Lédergues a été mis à jour le 2026-08-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)