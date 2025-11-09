LOTO GOURMAND & LOCAL Le Pompidou

Ancienne école, Le Masbonnet Le Pompidou Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Début : 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09

2025-11-09

Le foyer rural du Masbonnet concocte un Loto Gourmand & Local du Masbonnet, dimanche 9 novembre, à 14h30 aux salles de l’ancienne école. Nombreux lots à gagner machine à pression, airfryer, et produits locaux ! .

Ancienne école, Le Masbonnet Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 79 20 58

English :

The Masbonnet Foyer Rural organizes a Loto Gourmand & Local. Lots of prizes to be won: pressure washer, airfryer, and local products!

German :

Das Foyer rural du Masbonnet veranstaltet ein Lotto für Feinschmecker und Einheimische. Zahlreiche Preise zu gewinnen: Druckmaschine, Airfryer und lokale Produkte!

Italiano :

Il Foyer Rural di Masbonnet organizza una lotteria gastronomica e locale. In palio tanti premi: idropulitrice, asciugatrice e prodotti locali!

Espanol :

El Foyer Rural de Masbonnet organiza una lotería gastronómica y local. Muchos premios para ganar: lavadora a presión, secadora de aire y productos locales

