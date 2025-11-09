LOTO GOURMAND & LOCAL Le Pompidou
LOTO GOURMAND & LOCAL Le Pompidou dimanche 9 novembre 2025.
LOTO GOURMAND & LOCAL
Ancienne école, Le Masbonnet Le Pompidou Lozère
Le foyer rural du Masbonnet concocte un Loto Gourmand & Local du Masbonnet, dimanche 9 novembre, à 14h30 aux salles de l’ancienne école. Nombreux lots à gagner machine à pression, airfryer, et produits locaux ! .
Ancienne école, Le Masbonnet Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 79 20 58
English :
The Masbonnet Foyer Rural organizes a Loto Gourmand & Local. Lots of prizes to be won: pressure washer, airfryer, and local products!
German :
Das Foyer rural du Masbonnet veranstaltet ein Lotto für Feinschmecker und Einheimische. Zahlreiche Preise zu gewinnen: Druckmaschine, Airfryer und lokale Produkte!
Italiano :
Il Foyer Rural di Masbonnet organizza una lotteria gastronomica e locale. In palio tanti premi: idropulitrice, asciugatrice e prodotti locali!
Espanol :
El Foyer Rural de Masbonnet organiza una lotería gastronómica y local. Muchos premios para ganar: lavadora a presión, secadora de aire y productos locales
