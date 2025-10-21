Loto gourmand Salle de loisirs de La Pastourelle Pierrelatte

Loto gourmand

Salle de loisirs de La Pastourelle 14 avenue Docteur Charles Jaume Pierrelatte Drôme

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-10-21 17:00:00

2025-10-21

Loto gourmand, organisé par l’association Soleils d’Automne. Ouvert à tous.

Salle de loisirs de La Pastourelle 14 avenue Docteur Charles Jaume Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

Gourmet bingo, organized by the association Soleils d’Automne. Open to all.

German :

Gourmet-Lotto, organisiert von der Vereinigung Soleils d’Automne. Offen für alle.

Italiano :

Tombola gastronomica, organizzata dall’associazione Soleils d’Automne. Aperto a tutti.

Espanol :

Bingo gastronómico, organizado por la asociación Soleils d’Automne. Abierto a todos.

L’événement Loto gourmand Pierrelatte a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence