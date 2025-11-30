Loto gourmand Salle Polyvalente Saint-Denis-des-Murs

Loto gourmand

Salle Polyvalente 6 Route des Tilleuls Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Partie gratuite enfants

Buvette crêpes

Lots 1 agneau découpé,chevreuil, jambons,volailles, paniers garnis, repas resto, pizzas, burgers…. .

Salle Polyvalente 6 Route des Tilleuls Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 44 24 marie.magdziak@orange.fr

L’événement Loto gourmand Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2025-11-12 par Terres de Limousin