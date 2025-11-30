Loto gourmand Salle Polyvalente Saint-Denis-des-Murs
Loto gourmand Salle Polyvalente Saint-Denis-des-Murs dimanche 30 novembre 2025.
Loto gourmand
Salle Polyvalente 6 Route des Tilleuls Saint-Denis-des-Murs Haute-Vienne
Tarif : 4 – 4 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Partie gratuite enfants
Buvette crêpes
Lots 1 agneau découpé,chevreuil, jambons,volailles, paniers garnis, repas resto, pizzas, burgers…. .
Salle Polyvalente 6 Route des Tilleuls Saint-Denis-des-Murs 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 44 24 marie.magdziak@orange.fr
English : Loto gourmand
German : Loto gourmand
Italiano :
Espanol : Loto gourmand
L’événement Loto gourmand Saint-Denis-des-Murs a été mis à jour le 2025-11-12 par Terres de Limousin