Loto gourmand Saint-Didier-en-Bresse

Loto gourmand

Salle des fêtes Saint-Didier-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07 23:00:00

2025-11-07

Un loto est organisé par La Saint Did’ dans la salle des fêtes de la commune de Saint-Didier-en-Bresse, les lots à gagner sont aussi gourmands que généreux !

Réservation conseillée.

Ouverture des portes à 18h30.

Début des jeux à 20h00 .

Salle des fêtes Saint-Didier-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 61 00

