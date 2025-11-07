Loto gourmand Saint-Didier-en-Bresse
Loto gourmand Saint-Didier-en-Bresse vendredi 7 novembre 2025.
Loto gourmand
Salle des fêtes Saint-Didier-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-07 23:00:00
Date(s) :
2025-11-07
Un loto est organisé par La Saint Did’ dans la salle des fêtes de la commune de Saint-Didier-en-Bresse, les lots à gagner sont aussi gourmands que généreux !
Réservation conseillée.
Ouverture des portes à 18h30.
Début des jeux à 20h00 .
Salle des fêtes Saint-Didier-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 54 61 00
English : Loto gourmand
German : Loto gourmand
Italiano :
Espanol :
L’événement Loto gourmand Saint-Didier-en-Bresse a été mis à jour le 2025-10-06 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III