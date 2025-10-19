Loto gourmand Salle des fêtes Saint-Pierre-Bellevue
Loto gourmand Salle des fêtes Saint-Pierre-Bellevue dimanche 19 octobre 2025.
Loto gourmand
Salle des fêtes Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Le Club Les Bruyères vous propose un loto.
À gagner bon d’achat de 150 euros, apéritifs, paniers garnis …
1 carton 4€
3 cartons 10€
5 cartons 15 €
8 cartons 20 €
Boissons et pâtisseries au bar ! .
Salle des fêtes Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 08 72
