Loto gourmand Salle des fêtes Saint-Pierre-Bellevue
Loto gourmand Salle des fêtes Saint-Pierre-Bellevue dimanche 8 mars 2026.
Loto gourmand
Salle des fêtes Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Le Club Les Bruyères vous propose un loto.
À gagner bon d’achat de 150 euros, apéritifs, paniers garnis …
1 carton 4€
3 cartons 10€
5 cartons 15 €
8 cartons 20 €
Boissons et pâtisseries au bar ! .
Salle des fêtes Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 08 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto gourmand
L’événement Loto gourmand Saint-Pierre-Bellevue a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Creuse Sud Ouest