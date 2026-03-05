Loto gourmand Salle des fêtes Saint-Pierre-Bellevue

Loto gourmand

Salle des fêtes Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue

2026-03-08

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Le Club Les Bruyères vous propose un loto.

À gagner bon d’achat de 150 euros, apéritifs, paniers garnis …

1 carton 4€

3 cartons 10€

5 cartons 15 €

8 cartons 20 €

Boissons et pâtisseries au bar ! .

Salle des fêtes Le Compeix Saint-Pierre-Bellevue 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 08 72

