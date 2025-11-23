LOTO GOURMAND route de gueugnon² Toulon-sur-Arroux
LOTO GOURMAND route de gueugnon² Toulon-sur-Arroux dimanche 23 novembre 2025.
route de gueugnon² Salle Jean Chandioux Toulon-sur-Arroux Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-23 13:00:00
L’Ablette Toulonnaise organise son LOTO GOURMAND Vente des cartes à 13H Début des parties 14h
Prix 8€ le carton 20€ les 3 cartons Nombreux lots à gagner Buvette Gaufres .
route de gueugnon² Salle Jean Chandioux Toulon-sur-Arroux 71320 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 44 61 78 famille.boudot@orange.fr
