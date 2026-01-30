Loto Goxo Achafla Baita Ascain
Loto Goxo Achafla Baita Ascain dimanche 22 février 2026.
Loto Goxo
Achafla Baita 20 Lotissement Maldatxoa Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Le groupe Euskaraz Bizi de l’Ikastola d’Ascain organise un Loto.
Ouverture des portes 13h30 DDébut du loto 15h
Sur place boissons et goûter faits maison
De nombreux lots à gagner pour une valeur totale proche des 5000€ Le gros lot 1000€ en bon d’achat dans une agence de voyage ! .
Achafla Baita 20 Lotissement Maldatxoa Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 30 bulegoa.azkaingo.ikastola@gmail.com
English : Loto Goxo
