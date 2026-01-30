Loto Goxo Achafla Baita Ascain

Loto Goxo

Achafla Baita 20 Lotissement Maldatxoa Ascain Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Le groupe Euskaraz Bizi de l’Ikastola d’Ascain organise un Loto.

Ouverture des portes 13h30 DDébut du loto 15h

Sur place boissons et goûter faits maison

De nombreux lots à gagner pour une valeur totale proche des 5000€ Le gros lot 1000€ en bon d’achat dans une agence de voyage ! .

Achafla Baita 20 Lotissement Maldatxoa Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 00 30 bulegoa.azkaingo.ikastola@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto Goxo

L’événement Loto Goxo Ascain a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Pays Basque