Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Loto Grand Ouest Elite 47

Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Venez nombreux participer au Loto du cœur au profit du Grand Ouest Élite 47, plusieurs lots à gagner. Il est conseillé de réserver sa place.

Venez nombreux participer au Loto du cœur au profit du Grand Ouest Élite 47, plusieurs lots à gagner. Il est conseillé de réserver sa place. .

Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 73 78

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English : Loto Grand Ouest Elite 47

We hope to see many of you at the « Loto du Cœur » to benefit Grand Ouest %C9lite 47—there are several prizes to be won. We recommend reserving your spot in advance.

L’événement Loto Grand Ouest Elite 47 Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun