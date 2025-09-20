Loto Grand Ouest Elite 47 Miramont-de-Guyenne
samedi 12 décembre 2026 · Miramont-de-Guyenne
Informations pratiques
Miramont-de-Guyenne
Loto Grand Ouest Elite 47
Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Venez nombreux participer au Loto du cœur au profit du Grand Ouest Élite 47, plusieurs lots à gagner. Il est conseillé de réserver sa place.
Venez nombreux participer au Loto du cœur au profit du Grand Ouest Élite 47, plusieurs lots à gagner. Il est conseillé de réserver sa place. .
Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 22 73 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto Grand Ouest Elite 47
We hope to see many of you at the « Loto du Cœur » to benefit Grand Ouest %C9lite 47—there are several prizes to be won. We recommend reserving your spot in advance.
L’événement Loto Grand Ouest Elite 47 Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun
À voir aussi à Miramont-de-Guyenne (Lot-et-Garonne)
- Inscriptions à l’École de musique du Pays de Lauzun Miramont-de-Guyenne 16 septembre 2026
- Atelier parenthèse Relaxation sensorielle Maison de la Petite Enfance Miramont-de-Guyenne 16 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine visite de la bastide de Miramont-de-Guyenne devant le Bureau d’Info Touristique Miramont-de-Guyenne 19 septembre 2026
- Découvrez une bastide du XIIIᵉ siècle !, Commune de Miramont-de-Guyenne, Miramont-de-Guyenne 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine 2ème édition du salon du cuir Place de l’Hôtel de ville Miramont-de-Guyenne 20 septembre 2026