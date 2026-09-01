Loto salle des fêtes Grande-Rivière Château
dimanche 20 septembre 2026 · salle des fêtes · Grande-Rivière Château
Informations pratiques
Grande-Rivière Château
Loto
salle des fêtes Château-des-Prés Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 10 – 10 – 45 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Loto à la salle des fêtes de Château des Prés
+ de 130 gagnants.
Ouverture des portes à 11h30. Début des parties à 14h00
Droit d’entrée avec une carte : 10€, avec 3 cartes : 25€.
organisé par l’association Envergures .
salle des fêtes Château-des-Prés Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté envergures39@gmail.com
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English : Loto
L’événement Loto Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX