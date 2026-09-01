Loto salle des fêtes Grande-Rivière Château

Informations pratiques

Grande-Rivière Château

Loto

salle des fêtes Château-des-Prés Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Loto à la salle des fêtes de Château des Prés

+ de 130 gagnants.

Ouverture des portes à 11h30. Début des parties à 14h00

Droit d’entrée avec une carte : 10€, avec 3 cartes : 25€.

organisé par l’association Envergures .

salle des fêtes Château-des-Prés Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté envergures39@gmail.com

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English : Loto

L’événement Loto Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX