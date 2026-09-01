UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grande-Rivière Château

Loto salle des fêtes Grande-Rivière Château

dimanche 20 septembre 2026 · salle des fêtes · Grande-Rivière Château

Loto salle des fêtes Grande-Rivière Château

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
salle des fêtes
Adresse
Château-des-Prés
Ville
39150 Grande-Rivière Château
Département
Jura
Tarif
10 10 45 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Grande-Rivière Château

Loto

salle des fêtes Château-des-Prés Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Loto à la salle des fêtes de Château des Prés
+ de 130 gagnants.
Ouverture des portes à 11h30. Début des parties à 14h00
Droit d’entrée avec une carte : 10€, avec 3 cartes : 25€.
organisé par l’association Envergures   .

salle des fêtes Château-des-Prés Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté   envergures39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX