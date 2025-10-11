Loto Salle des Congrès Gray
Loto
Salle des Congrès 1B Rue Moïse Lévy Gray Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 30 EUR
Début : 2025-10-11 18:00:00
L’Amicale du Personnel Val de Gray organise un loto. .
Salle des Congrès 1B Rue Moïse Lévy Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 33 57 64
English : Loto
German : Loto
