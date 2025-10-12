LOTO Grenade

LOTO Grenade dimanche 12 octobre 2025.

ESPACE ENVOL ANCIEN COLLÈGE Grenade Haute-Garonne

Ce loto est organisé par la FNACA et les Anciens Combattants des Hauts Tolosans.

À gagner

Lots de viande, filets garnis et bons d’achat de 30€, 60€ et 150€.

Et un gros lot 1 bon d’achat de 300€ !

Vous retrouverez sur place une buvette, et une vente de crêpes ! 13 .

ESPACE ENVOL ANCIEN COLLÈGE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 fnaca.ac.ht@gmail.com

English :

This bingo is organized by the FNACA and the Anciens Combattants des Hauts Tolosans.

German :

Dieses Lotto wird von der FNACA und den Anciens Combattants des Hauts Tolosans organisiert.

Italiano :

Questa tombola è organizzata dalla FNACA e dall’associazione dei veterani degli Hauts Tolosans.

Espanol :

Este bingo está organizado por la FNACA y la asociación de veteranos Hauts Tolosans.

