LOTO Grenade
LOTO Grenade dimanche 12 octobre 2025.
ESPACE ENVOL ANCIEN COLLÈGE Grenade Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Ce loto est organisé par la FNACA et les Anciens Combattants des Hauts Tolosans.
À gagner
Lots de viande, filets garnis et bons d’achat de 30€, 60€ et 150€.
Et un gros lot 1 bon d’achat de 300€ !
Vous retrouverez sur place une buvette, et une vente de crêpes ! 13 .
ESPACE ENVOL ANCIEN COLLÈGE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 37 66 00 fnaca.ac.ht@gmail.com
English :
This bingo is organized by the FNACA and the Anciens Combattants des Hauts Tolosans.
German :
Dieses Lotto wird von der FNACA und den Anciens Combattants des Hauts Tolosans organisiert.
Italiano :
Questa tombola è organizzata dalla FNACA e dall’associazione dei veterani degli Hauts Tolosans.
Espanol :
Este bingo está organizado por la FNACA y la asociación de veteranos Hauts Tolosans.
