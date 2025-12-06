Loto Greneville-en-Beauce
Loto Greneville-en-Beauce samedi 6 décembre 2025.
Greneville-en-Beauce Loiret
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : 2025-12-06 20:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Tentez votre chance dans une ambiance conviviale lors du loto de Guignonville !
Entre bonne humeur, suspense et jolis lots à remporter, la soirée promet des moments de partage et d’excitation pour toute la famille. Organisé par la Société de Tir de Guignonville, Cartons, cris de victoire, sourires… tout y est pour passer un excellent moment et, pourquoi pas, repartir les bras chargés de cadeaux !
Un rendez-vous incontournable pour s’amuser et vibrer ensemble ! 16 .
Greneville-en-Beauce 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 97 26
English :
Try your luck in a friendly atmosphere at the Guignonville Lotto!
L’événement Loto Greneville-en-Beauce a été mis à jour le 2025-11-27 par OT GRAND PITHIVERAIS