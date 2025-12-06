Loto

Greneville-en-Beauce Loiret

Tarif : 16 EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Tentez votre chance dans une ambiance conviviale lors du loto de Guignonville !

Entre bonne humeur, suspense et jolis lots à remporter, la soirée promet des moments de partage et d’excitation pour toute la famille. Organisé par la Société de Tir de Guignonville, Cartons, cris de victoire, sourires… tout y est pour passer un excellent moment et, pourquoi pas, repartir les bras chargés de cadeaux !

Un rendez-vous incontournable pour s’amuser et vibrer ensemble ! 16 .

Greneville-en-Beauce 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 97 26

English :

Try your luck in a friendly atmosphere at the Guignonville Lotto!

